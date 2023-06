Il “merito” a scuola | cos’è e come valutarlo Ne parliamo in una INTRERVISTA con il prof Alessandro Bozzato | presidente dell’UNIPED

Leggi su orizzontescuola

(Di sabato 3 giugno 2023) Il terminecrazia è stato coniato da Michael Young nel 1958. Secondo Michael Young potere e privilegi dovrebbero essere appropriati in base aldi ciascuno, non in base alle origini sociali. Taluni hanno utilizzato lacraziaretorica alle masse, credendo che fosse il metodo migliore per realizzare una società egualitaria. Quando pensiamo allacraziaa un sistema equo e oggettivo per il funzionamento di una società, dobbiamo anche considerare che ildipende dallo stato socioeconomico, dal genere e dalla famiglia. Ma ilè sovente un prodotto del privilegio. Nel suo libro Success and Luck, l'economista statunitense Robert Frank descrive in dettaglio le possibilità e le correlazioni che hanno portato ...