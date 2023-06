Il Mediterraneo è uno scrigno di biodiversità Ma per proteggere fauna e flora dai pericoli - come microplastiche e metalli pesanti - bisogna darsi da fare al più presto Come fa One Ocean Foundation con alcune ricerche innovative | come ci raccontano a pochi giorni dall' inizio della One Ocean Week

Leggi su iodonna

(Di sabato 3 giugno 2023) Teniamocelo stretto questo Mare nostrum. È piccolo solo lo 0,82 per centosuperficie complessiva deglii – ed è quasi chiuso. Ma è un prezioso concentrato di, perché nelle sue acque vive il 7,5 per cento del totale mondiale delle specie, e non tutte godono di buona salute. "Mare Magnum Nostrum": le foto delguarda le foto Sulle sue coste si affacciano 15 Paesi a Nord e 13 a Sud, e sappiamo bene che non sempre le relazioni internazionali sono idilliache. Se poi aggiungiamo i ...