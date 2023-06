Il Manchester City vince la Fa Cup | United battuto 2 - 1

Ilha vinto per 2 - 1 la finale di FA Cup contro ilUnited. Ora Guardiola vuole fare il Triplete Ilha vinto per 2 - 1 la finale di FA Cup contro il...Ilha vinto la Fa Cup battendo 2 - 1 ilUnited a Wembley, con una doppietta del tedesco Ilkay Gundogan. La squadra di Pep Guardiola, dopo aver vinto la Premier League, ha ...La FA Cup 2023 è del, che adesso dopo il campionato può realizzare il Treble battendo l'Inter in finale di Champions League tra una settimana. I ragazzi di Guardiola hanno battuto lo United 2 - 1 nel ...

Le due reti del tedesco (la prima dopo 12”) affossano il Manchester United. Guardiola a una sola vittoria dal triplete ...PREMIER LEAGUE - Dopo la vittoria della Premier League, la squadra di Guardiola vince anche la FA Cup. Decisivo il 2-1 a Wembley nel derby contro lo United.