Il Manchester City trionfa nella Fa Cup e ora sogna il ' Triplete'

Ilha vinto per 2 - 1 la finale di FA Cup contro ilUnited. Ora Guardiola vuole fare il Triplete Ilha vinto per 2 - 1 la finale di FA Cup contro il...Ilha vinto la Fa Cup battendo 2 - 1 ilUnited a Wembley, con una doppietta del tedesco Ilkay Gundogan. La squadra di Pep Guardiola, dopo aver vinto la Premier League, ha ...La FA Cup 2023 è del, che adesso dopo il campionato può realizzare il Treble battendo l'Inter in finale di Champions League tra una settimana. I ragazzi di Guardiola hanno battuto lo United 2 - 1 nel ...

Il Manchester City è a un solo titolo dal realizzare il primo Triplete della propria storia. Dopo la Premier League, conquistata a fatica nel duello contro l’Arsenal, gli Sky Blues hanno posto la seco ...Dopo la Premier League, anche la coppa nazionale è nelle mani della squadra di Guardiola che la alza al cielo per la settima volta. A Ten Hag non basta il gol su rigore di Bruno Fernandez ...