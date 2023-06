Il Manchester City trionfa nella Fa Cup e ora sogna il Triplete

I nerazzurri di Simone Inzaghi sono invece proiettati all'attesissima finale di Champions League contro ilma non faranno sconti: vogliono blindare la terza posizione in campionato ...... infatti, l'Inter si giocherà l'ultimo atto della sua stagione nella finalissima di Champions League ad Istanbul contro il. Anche per questa ragione, come spiegato da Massimiliano ...A una settimana dalla finale di Champions, la doppietta di Gundogan regala il trofeo ai Citizens di Guardiola LONDRA (INGHILTERRA) - Ilconquista la FA Cup 2022 - 23. Nella finale di Wembley, gli uomini di Guardiola - fra una settimana avversari dell'Inter a Istanbul nell'ultimo atto della Champions - si aggiudicano il ...

Dopo la Premier League, il Manchester City vince anche l'FA Cup e tiene vivo il sogno del "Treble" Il Manchester City è campione della FA Cup 2022/2023. In una sfida ricca di emozioni tenutasi a Wembl ...Il Manchester City vince la sua settima FA Cup. La squadra di Pep Guardiola rimane in corsa per il triplete dopo aver sconfitto i cugini del Manchester United per 2-1: decisiva una doppietta di ...