Il Manchester City non si ferma più | batte nel derby lo United | vince l’FA Cup e mette paura all’Inter

(Di sabato 3 giugno 2023) E sono due. Dopo aver vinto la Premier League, con 5 punti di vantaggio sull’Arsenal, ilsi è aggiudicato oggi ancheCup, l’equivalente britannico della Coppa Italia. Alla squadra di Pep Guardiola è bastata una doppietta del suo capitano Ilkay Gündogan per avere la meglio sulloneldi(giocato a Wembley). Da record il primo dei due gol, arrivato dopo appena 12 secondi dall’inizio del match: la rete più veloce di sempre in una finale della Coppa inglese. Dopo il pareggio al 33? di Fernandes, su rigore, il raddoppio dello stesso Gündogan ha chiuso la partita al 51?, regalando alil secondo trofeo stagionale. Ora gli azzurri puntano al boccone più grosso, la Champions League, per portare a casa uno storico triplete. Tra ...

I nerazzurri grazie a questi tre punti, in attesa del 10 giugno quando scenderanno in campo nella finale di Champions League contro ila Istanbul, si portano al secondo posto in ...Con il Psg Messi ha totalizzato 74 presenze e 32 gol, il primo dei quali contro ilin Champions League il 28 settembre 2021. 35 gli assist. Leo Messi lascia il Psg, le parole del ...Sotto i riflettori il leader offensivo Lautaro Martinez che piace molto in Spagna Prima il Torino e poi la finalissima di Champions League contro il: gli ultimi due step della ...

Basta un gol di Brozovic per espugnare l'Olimpico di Torino e lanciare un segnale al Manchester City di Pep Guardiola. La squadra di Simone Inzaghi chiude il campionato con una vittoria convincente su ...L’Inter risponde al Manchester City e vince di misura grazie al gol di Epic Brozovic al 38esimo del primo tempo facendo perdere le velleità europee per un Torino ben messo in campo. Rammarico per Juri ...