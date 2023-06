Il Manchester City batte lo United e alza al cielo la FA Cup Ora Guardiola vuole la Champions

Leggi su calcionews24

(Di sabato 3 giugno 2023) Ilha vinto per 2-1 la finale di FA Cup contro il. Orafare il Triplete Ilha vinto per 2-1 la finale di FA Cup contro il. I citizens sono riusciti are i Red Devils grazie ad una doppietta di Gundogan. Per la squadra di ten Hag, invece, è andato a segno Bruno Fernandes. Dopo la conquista della Premier League e della coppa nazionale, dunque,ora compiere uno storico Tripletendo l’Inter nella finale diLeague che si disputerà ad Istanbul.