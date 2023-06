Il Lipsia vince la Coppa di Germania! Nkunku e Szoboszlai fanno piangere il futuro milanista Kamada

Ha segnato 31 gol (tra cui il cappottone alper 7 a 0, salvo poi pareggiare 1 a 1 con lo ... cancellando tutte le vecchie polemiche e che, in buona sostanza,alla grande, difendendo alla ...Nontuttavia in casa sa sette turni e solo un successo consentirebbe di chiudere all'ottavo ... Alle ore 20 si disputa sul neutro dell'Olympiastadion la finale di Coppa di Germania tra RBe ...L'Eintracht nonla Coppa di Germania da cinque anni: una volta capito che sarebbe stato ... Quarta finale negli ultimi cinque anni per ilMomento positivo anche per il, che ha sempre ...

Coppa di Germania: trionfo Lipsia, Eintracht Francoforte ko Tuttosport

Alla Champions sono qualificate Bayern, Dortmund, Lipsia e Union Berlino. A retrocedere sono state Hertha e Schalke, lo Stoccarda è impegnato in uno spareggio con l'Amburgo, ma ha vinto la gara ...Lipsia ed Eintracht Francoforte si daranno battaglia per conquistare la Coppa di Germania: info partita e pronostico ...