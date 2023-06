Il Lipsia stende l’Eintracht | la Coppa di Germania è sua!

Leggi su oasport

(Di sabato 3 giugno 2023) Nkunku e Szoboszlai. Sono loro le firme sui gol che regalano la vittoria delladialdi Marco Rose. All’Olympiastadion di Berlino finisce 2-0 al termine di una partita ben giocata da entrambe le squadre ma che taglia definitivamente fuori dall’Europa che contaFrancoforte di Oliver Glasner: il settimo posto in Bundesliga a pari merito con il Bayer Leverkusen premia infatti l’undici di Xabi Alonso mentre il, terzo, era già certo di giocare la prossima Champions League. A decidere la gara, com detto, sono state le reti dell’attaccante francese e del trequartista ungherese. Dopo lo 0-0 del primo tempo, la squadra di Rose nella ripresa si è fatto pian piano più propositiva fino a quando non ha trovato il vantaggio con Nkunku al 71?.si è ...