Il Gruppo Wagner potrebbe intervenire a difesa di Belgorod

I mercenari delpotrebbero intervenire a difesa della regione russa di Belgorod se Mosca non riuscirà a risolvere la situazione: lo ha detto oggi il fondatore delparamilitare, Yevgeny Prigozhin, ...I vertici russi vogliono far fare la fine del topo ai mercenari delNel continuo scambio di accuse con i vertici militari russi, il capo della milizia che combatte in Ucraina, Yevgeny Prigozhin, denuncia che il ministero della Difesa do Mosca di voler ...ROMA, 03 GIU Cresce il ruolo dei paracadutisti russi nel settore di Bakhmut dopo il ritiro dei distaccamenti d'assalto delnelle retrovie: lo scrive il ministero della Difesa britannico nel suo aggiornamento quotidiano di intelligence. La Russia ha continuato a schierare unità regolari in questo settore, si ...

Le mani della Russia sull’Africa: il ruolo del gruppo Wagner, ‘guardiani’ degli interessi... Il Riformista

I mercenari del Gruppo Wagner potrebbero intervenire a difesa della regione russa di Belgorod se Mosca non riuscirà a risolvere la situazione: lo ha detto oggi il fondatore del gruppo paramilitare, Ye ...Il presidente ucraino annuncia l’imminenza dell’atteso contrattacco ucraino a Est. I partigiani russi filo-Kiev denunciano i bombardamenti indiscriminati di Mosca sulla regione di Belgorod ...