Il drone che colpisce il suo comando non esiste Era un' ipotesi

(Di sabato 3 giugno 2023) L'aviazione americana ha risposto ai commenti fatti da un colonnello del suo Servizio sperimentale in merito a una simulazione nella quale unavrebbe superato in astuzia e abilità i suoi programmatori e piloti grazie all'intelligenza artificiale, concludendo l'esercizio uccidendoli. L'episodio, condiviso sui social, è diventato virale ed è stato ripreso da diversi giornali in tutto il mondo come se si fosse trattato di una esercitazione effettivamente svolta. Non era così: la portavoce dell'Air Force Ann Stefanek ha dichiarato ieri, 2 giugno: “I commenti del colonnello sono stati probabilmente ascoltati fuori dal contesto, l'Usaf non ha condotto alcuna simulazione di tali droni dotati di AI e rimane impegnata nell'uso etico e responsabile di questa tecnologia. Quello descritto era un ipotetico esperimento, non una simulazione avvenuta.” L'episodio del ...

