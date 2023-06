Il direttore generale Rai Giampaolo Rossi | «Un cartone su un personaggio storico? Lo farei su D’Annunzio»

(Di sabato 3 giugno 2023) «Uno dei personaggi più incredibili della modernità italiana»: così ildella Raidefinisce Gabriele. La figura del poeta è proprio quella chesceglierebbe se dovesse preparare un nuovosu un: lo afferma rispondendo a una domanda davanti alla platea di Cartoons on The Bay – International Festival of Animation, Transmedia and Meta-Arts. «– spiega infatti – in genere viene rappresentato come una sorta di uomo austero, barocco, decadente. Ma in realtà è quello che inventato la modernità, il cinema, la pubblicità».puntualizza di non voler tuttavia «fare il passatista», «perché sono un futurista come mi ...

... dal preparatore portieri Belliardo Carlo, dal segretario Walter Ferrione e dalsportivo ... del calcio e dello sport in- ha detto - il valore del sacrificio e dell'impegno. Quando ...Giampaolo Rossi, il nuovoRai vorrebbe fare un cartoon su D'Annunzio. Rossi ha risposto ad una domanda davanti alla platea di Cartoons on The Bay - International Festival of Animation, Transmedia and Meta - ..."Uno dei personaggi più incredibili della modernità italiana": così ildella Rai Giampaolo Rossi definisce Gabriele D'Annunzio . La figura del poeta è proprio quella che Rossi sceglierebbe se dovesse preparare un nuovo cartone su un personaggio storico:...

Il direttore generale della Rai: «Farei un cartoon su D’Annunzio. L’impresa di Fiume grande epopea libertaria... Corriere della Sera

Noi e terze parti selezionate raccogliamo informazioni personali come specificato nella privacy policy e utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per ...Laurea in ingegneria e master in economia alla New York University, Capuano è amministratore delegato di Burgo Group e di Burgo Ardennes ...