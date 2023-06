(Di sabato 3 giugno 2023) 'Il presidente russo Vladimirrimanea qualsiasi contatto che permetta di raggiungere gli obiettivi dell'operazione militare speciale con mezzi pacifici, ma l'Occidente non offre questa ...

Il. Putin' sul canale televisivo Rossiya - 1. Un estratto del programma televisivo è stato pubblicato dal giornalista Pavel Zarubin sul suo canale Telegram. 'Il Presidente Putin è stato, è e ...Presto, ma non subito: fine delle telefonate "amichevoli" Il Cancelliere tedesco Olaf Scholz sidisponibile a parlare di nuovo con il presidente russo Vladimir Putin , ma a tempo debito. ......Le loro arene sono state pesantemente colpite dai missili del. In un'altra cittadina, ... 'Aspettiamo il rilascio dell'attestato per parlare della serie B nel prossimo anno'. Da lì il ...

Il Cremlino dice che Putin è aperto a una trattativa di pace Globalist.it

“Il presidente russo Vladimir Putin rimane aperto a qualsiasi contatto che permetta di raggiungere gli obiettivi dell’operazione militare speciale con mezzi pacifici, ma l’Occidente non offre questa ...Il leader mercenario russo Yevgeny Prigozhin ha detto sabato che le fazioni del Cremlino stavano distruggendo lo stato cercando di seminare discordia tra lui e i combattenti ceceni. Prigozhin ha detto ...