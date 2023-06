Il Club Velico salernitano avvicina i bambini al mare e allo sport

(Di sabato 3 giugno 2023) Tempo di lettura: 3 minutiA partire dal 12 giugno e per sette settimane, itrae divertimento potranno imparare a vivere ilin sicurezza divertendosi, grazie alla collaborazione che ilha attivato con il Parco Giochi DiPark. Il Camp estivo si svolgerà dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 16.30; ila mattina scenderanno in acqua per le lezioni di vela con l’istruttore federale di terzo livello Roberto Argenzio e poi a seguire, dopo pranzo, negli spazi del circoloci saranno giochi, piscina e animazione delle animatrici del parco giochi DiPark. Ogni venerdì ci sarà il Vela Party che si svolgerà per tutti i partecipanti al Camp presso il...

Ecco l'elenco:Cogoleto, LNI Sestri Ponente, Circolo Vele Vernazzolesi, Dinghy Sinpe, CentroInterforze, LNI Noli, LNI Santa Margherita Ligure, Centro Nautico Vadese Wind, ......Coppa Primavela e il Campionato Italiano Giovanile in Singolo 2023 sono organizzate a Marina di Ravenna dal CircoloRavennate e dall'Adriatico Wind, in collaborazione con il Centro......Coppa Primavela e il Campionato Italiano Giovanile in Singolo 2023 sono organizzate a Marina di Ravenna dal CircoloRavennate e dall'Adriatico Wind, in collaborazione con il Centro...

Il Club Velico Crotone con il vento sempre in poppa ~ CrotoneOk.it CrotoneOK.it

VENEZIA - Esiste al mondo un palcoscenico migliore della Laguna di Venezia per allestire manifestazioni acquatiche ad alto contenuto spettacolare La risposta è no, e per questo ...Lo scorso 28 maggio, dopo combattute e spettacolari regate, si è concluso nel Golfo di Cugnana il XLII Campionato Italiano J24, evento organizzato dallo Yacht Club Cala dei Sardi in collaborazione con ...