“Il calcio è tossico per chiunque non sia maschio | che siano donne o Lgbtq+” Il Guardian

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 3 giugno 2023) Gli uomini hanno creato ile questo è riconosciuto come uno sport per maschi. Tuttavia, nella storia, ci sono sempre state squadre composte da giocatrici che hanno lasciato il segno, come le famose Giovinette. Ma non solo, perché l’inclusività è sempre stato un interesse di tutte le persone che vedevano nelpiù che un semplice sport. E sul blog sportivo del, a firma di Sam Dalling, è stato pubblicato un articolo che viene titolato con queste parole: “‘Ci si aspetta che lesopportino e stiano zitte’: la tossicità di frequentare ilmaschile. Violenza, omofobia, razzismo e sessismo fanno sentire insicuri molti tifosi in trasferta e i club non fanno abbastanza per aiutare“. Di fatto, per il, la tossicità delmaschile ...