Ibrahimovic al Monza | Palladino spalanca le porte | 'Per i grandi campioni c'è sempre spazio'

Commenta per primo Fresco di rinnovo col(fino al 2024), Raffaele Palladino potrebbe presto vedersi recapitare un regalo niente male in ...sta seriamente pensando di ingaggiare Zlatan. ...Quanto a un suo eventuale futuro con il( 'Galliani mi chiama tutti i giorni da tre anni', aveva detto lo stesso), l'allenatore Raffaele Palladino non smentisce le voci e non si ...... non potevo non restare un'altra stagione qui a. Abbiamo creato una grande famiglia. Prossimo ... C'è intanto un'ipotesi molto interessante di mercato: "Zlatan è un campione, un ...

Nelle ultime settimane si è parlato molto del futuro di Zlatan Ibrahimovic, l'analisi sulla possibile scelta dello svedese del Milan.Domani sera a San Siro il Milan chiude la sua stagione contro l'Hellas Verona. Una partita che conta relativamente per la classifica dei rossoneri (gli ospiti invece si giocano la salvezza) ...