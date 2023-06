I vicini di casa diffidano la famiglia di un bimbo autistico | Urla troppo

(Di sabato 3 giugno 2023) Troppee rumori molesti. Per questo un gruppo di condomini si è affidato a un legale per diffidare unaresidente, da tre anni, in uno stabile dilgrande, in provincia di Reggio Emilia, in cui vive un bambino affetto di autismo. Idell'appartamento dove vive la...

Sabato mattina all'alba i carabinieri di Milano della stazione di Porta Monforte sono intervenuti adella donna in via Botticelli per una chiamata deiche avevano sentito odore di benzina ...Carlos Sainz (2°, Ferrari) 'Oggi eravamo tutti, c'era bisogno di un bel giro. Anche passare ... Forse potevamo avvicinarci alla seconda, ma questa è la gara didi Carlos e allora mi sono ...Mentre idiche lo vedevano con il figlio lo abbiano sempre descritto come un "padre affettuoso", altre testimonianze si avvicendano. La vicina diGiuliana ha raccontato al ...

Aggredita dall'ex entrato in casa dal balcone, la salvano i vicini AGI - Agenzia Italia

Un uomo ha gettato benzina sul pianerottolo della sua ex compagna a Milano: la donna ha raccontato che, dopo averlo lasciato, lui aveva iniziato a perseguitarla ...commenta A Milano, in via Botticelli, ha rovesciato benzina davanti alla porta di casa dell'ex compagna ed è stato arrestato dai carabinieri. Mentre la donna era con loro l'uomo, un 45enne, continuava ...