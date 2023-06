I ragazzi delle medie coi bimbi della materna | Così aiutiamo i preadolescenti a uscire dall' isolamento dopo due anni di Dad

(Di sabato 3 giugno 2023) Per due mesi, fuori orario, 19 alunni di 13, su base volontaria, hanno affiancato i piccoli per aiutarli e farli giocare. "Grazie a questa esperienza mi sono distaccato un po' da telefonini e device e ho nuovi amicimia età"

Si avvia anche la rassegna dei cortometraggi nella SalaArmi presso il Castello Carlo V, a ... da Graziedi Antonio Albanese e L'ombra di Caravaggio di Michele Placido, all'atteso The ...Tanto è che poi è stata unapromotrici del gruppo di cordoglio creatosi immediatamente per commemorare ideceduti'....siciliana insieme con Ucsi e arcidiocesi di Siracusa nei saloni del santuario della Madonna... Iche stavano con don Peppe sono diventati in questi anni grandi eroi. Personaggi che hanno ...

I bambini e i ragazzi delle scuole cattoliche hanno incontrato il ... La Difesa del Popolo

Tutto pronto per la seconda edizione del volley camp di Milanosport, con una grande novità. A seguire i ragazzi, i giocatori della PowerVolley Piano e Pesaresi ...Così hanno pensato bene di trafugare dei jeans di marca, delle scarpe ed anche delle cuffie per ascoltare ... Ma mai e poi mai avrebbero immaginato che i ragazzi per un paio di scarpe o un capo di ...