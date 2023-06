I Nomadi festeggiano 60 anni di carriera e fanno tappa in Irpinia | il concerto

(Di sabato 3 giugno 2023) Tempo di lettura: 2 minutiE’ tutto pronto al Comune di Montella per gli attesissimi festeggiamenti del Santissimo Salvatore che vedrà il culmine con ilde I. Si tratta della festa più cara al popolo montellese che entra nel vivo proprio nella giornata di oggi con importanti appuntamenti liturgici per accompagnare spiritualmente la comunità. Come da tradizione, oltre ai momenti di espressione della fede cristiana dell’intera comunità, ci saranno una serie di iniziative di intrattenimento e spettacolo tra cui anche ilde I. L’appuntamento è per lunedì 5 giugno a partire dalle 21:30 in Piazza Bartoli con ingresso libero. La band proprio oggi, sabato 3 giugno, ha avviato i festeggiamenti dei 60dinella città d’origine Novellara, e ha ...

I Nomadi celebrano nel 2023 i 60 anni in musica e iniziano i loro festeggiamenti nella proprio nella loro città natale Novellara il 3 giugno 2023 per approdare il 10 giugno a Riccione. I Nomadi tornano a Brescia con il loro nuovo "Cartoline da qui - Live Tour 2024", il prossimo 5 aprile 2024 ore 21 al Gran Teatro Morato. Il tour "Cartoline da qui" prende il nome dal nuovo album uscito il 5 maggio 2023 e proseguirà nella stagione 2024.

Festival del Cammino 8-11 giugno. Tra gli appuntamenti anche una camminata lungo la Via delle Sorelle tra Bergamo e Brescia, Capitali italiane delle cultura ...NOVELLARA - Conto alla rovescia a Novellara (Reggio Emilia) per il concerto per i 60 anni dei Nomadi. Appuntamento sabato 3 giugno, a partire dalle ore ...