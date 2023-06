I Migliori Anni dove vedere le puntate in tv | replica | streaming

Leggi su cubemagazine

(Di sabato 3 giugno 2023) I. Torna su Rai 1 lo show all’insegna della celebrazione dei decenni passati con Carlo Conti. Ogni serata interverranno diversi ospiti per ripercorrere insieme le emozioni del passato. SCOPRI OSPITI E ANTICIPAZIONI Ilein tv eandrà in onda il venerdì in prima serata su Rai 1 a partire dalle ore 21:30. Sarà possibile seguire la diretta anche indal sito raiplay.it/dirette/rai1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Per chi si perdesse una puntata oppure volesse rivederla, dopo la fine della diretta ogni episodio verrà messo in ...