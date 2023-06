I messaggi di Impagnatiello a Giulia | due giorni prima di ucciderla | “Vuoi lasciarmi | ma che madre sei?” E dopo l’omicidio | “Batti un colpo”

... la ventinovenne incinta di sette mesi uccisa dal compagno Alessandronella loro casa ...di Senago Magda Beretta - e ne approfitterò anche per portare alla famiglia tutti ie le ...Ha fatto qualche telefonata, mandatoe ha ricevuto l'appoggio di tanti amici e, ... Alessandroe Giulia Tramontano: cosa non torna (dal cadavere allo zaino) nella versione del ...... la ventinovenne incinta di sette mesi uccisa dal compagno Alessandronella loro casa ...di Senago Magda Beretta - e ne approfitterò anche per portare alla famiglia tutti ie le ...

Giulia Tramontano, i messaggi mandati da Impagnatiello per depistare le indagini TGCOM

"Ma veramente prima ancora di far nascere un bambino tu vuoi già dividerci Vuoi farlo nascere con due genitori già separati Ma che madre sei!!! Ma te lo chiedi". (ANSA) ...È il messaggio che il 31 maggio, poche ore prima di essere arrestato per omicidio aggravato, Alessandro Impagnatiello manda a Giulia Tramontano, la sua fidanzata in realtà uccisa quattro giorni prima, ...