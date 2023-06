...Greta Thunberg ha 20 anni e non fanotizia come quando, nel 2018, lanciò gli scioperi scolastici del venerdì per l'ambiente, chiamati "Fridays for Future", riempiendo le piazze di...... perché non vi sia un futuro nel quale la forza del diritto viene sostituita dal diritto del... Il loro esempio ci è di guida e sollecita l'impegno per legenerazioni di soldati, marinai, ...In primis, tutti iperformers, daipiccoli aigrandi, che con il loro grande entusiasmo hanno saputo regalarci delle emozioni indimenticabili. Grazie anche a tutti i genitori degli ...

«I giovani più motivati di come si descrivono: Bergamo un modello» L'Eco di Bergamo