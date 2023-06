I fragili al Quirinale | il commovente gesto di Mattarella

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 3 giugno 2023) Il Presidente della Repubblica, Sergio, ha salutato nel pomeriggio i circa 2000 cittadini che hanno visitato i Giardini delin occasione del 2 giugno, Festa della Repubblica. L'apertura al pubblico dei Giardini è stata dedicata, come lo scorso anno, alle persone contà. La scelta degli ospiti è stata curata dalle associazioni a carattere nazionale rappresentative delle categorie, presenti quest'anno le associazioni: Case famiglie per minori di Roma Capitale, Croce rossia Italiana, Progetto Filippide, Comunità di Sant'Egidio, Fateci posto, La lampada dei desideri, la piccola famiglia Onlus, Unitalsi, Fondazione Cortile dei gentili.è arrivato nei guardini intorno alle 17,30 e si è trattenuto con gli ospiti per più di un'ora, prima ascoltando la prima ...