I figlio di Rui Patricio ironizza su Taylor | «Non può lavorare senza vedere bene»

(Di sabato 3 giugno 2023) Veronica Ribeiro, moglie del portiere della Roma Rui, ha parlato della finale di Europa League contro il Siviglia Veronica Ribeiro, moglie del portiere della Roma Rui, ha parlato della finale di Europa League contro il Siviglia svelando anche il pensiero delsull’arbitraggio di. PAROLE – «Come ha detto tuopochi secondi prima che scattassi questa foto, alla fine della partita ‘Il signor arbitro deve comprare degli occhi nuovi perché quelli che ha sono danneggiati, deve andare in quel negozio dove vendono gli occhiali, perché dovrebbero vendere anche gli occhi per lui, non può’».

... moglie del portiere della RomaPatricio, ha parlato della finale di Europa League contro il Siviglia svelando anche il pensiero delsull'arbitraggio di Taylor. PAROLE - "Come ha detto tuo ...... un predestinato, che all'anagrafe coi suoi 21 anni appena compiuti è più vicino a tuoche a ... O di assistere alla vergogna del rigore parato daPatricio e fatto ripetere. E ora accanto alla ...... usare il 10 di Rivera, di Gullit, di Savicevic, di Boban, diCosta, di Seedorf. Rafa per ... e di molti legali, al lavoro in tre nazioni: Lorenzo Cantamessa (di Leandro) per il Milan, ...

Roma, il figlio di Rui Patricio contro Taylor: "Deve comprarsi degli occhi nuovi" Corriere dello Sport

Veronica Ribeiro, moglie del portiere giallorosso, svela alcuni retroscena dopo la sconfitta dei giallorossi in finale di Europa League contro il Siviglia: i dettagli ...La frase del piccolo Pedro nel post pubblicato su Instagram dalla moglie del numero 1 giallorosso Vera Patricio, moglie di Rui, ha pubblicato un post su Instagram dopo la finale di Europa League persa ...