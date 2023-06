I festival più originali e all’avanguardia dell’estate che verrà

Leggi su linkiesta

(Di sabato 3 giugno 2023) L’estate si avvicina, ma avete ancora tempo per organizzarvi e partecipare aiall’aperto in programma dal prossimo mese. Sono innumerevoli le proposte che per tutto luglio costelleranno lo stivale di appuntamenti artistici, culturali e musicali, spaziando tra discipline, avanguardia e grandi eventi. Oltre ai nomi storici come Pistoia Blues (dal 5 al 12 luglio) e Umbria Jazz (dal 7 al 16 luglio), ecco la nostra selezione di rassegne da non perdere in questa estate italiana. Santarcangelo– enough not enoughDove: Santarcangelo di RomagnaQuando: 7-16 luglio 2023 La cinquantatreesima edizione di Santarcangelo, enough not enough, si pone come obiettivo la possibilità di mettersi in discussione confrontandosi con il mondo in cui viviamo. Cosa non abbiamo più intenzione di accettare? Di cosa sentiamo la mancanza? ...