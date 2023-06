I discorsi di Papa Roncalli per la pace e contro i profeti di sventura valgono ancora oggi

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 3 giugno 2023) Esattamente 60 anni fa, il 3 giugno 1963, moriva san Giovanni XXIII. Ilbuono, come fu subito ribattezzato, in poco meno di cinque anni di pontificato, riuscì a cambiare in modo radicale e definitivo il volto della Chiesa cattolica. L’intuizione del Concilio Ecumenico Vaticano II fu geniale e coraggiosa, soprattutto per un uomo che fu eletto al pontificato sulla soglia dei 77 anni.era convinto che l’istituzione ecclesiale avesse urgentemente bisogno di un rinnovamento nella continuità, entrando così finalmente in dialogo con il mondo contemporaneo. Convinzione che espresse con grande chiarezza nel celebre discorso di apertura del Concilio, l’11 ottobre 1962, Gaudet Mater Ecclesia. “C’è inoltre – affermò san Giovanni XXIII in quell’occasione – un’altra cosa, venerabili fratelli, che è utile proporre alla vostra considerazione ...