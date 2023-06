Highlights e gol Psg-Clermont 2-3 | Ligue 1 2022 2023 VIDEO

Leggi su sportface

(Di sabato 3 giugno 2023) Glie i gol di PSG-2-3, sfida valevole per la trentottesima e ultima giornata di. Termina nel peggiore dei modi la stagione per i parigini, sconfitti in rimonta al Parco dei Principi dal. Avanti 2-0 grazie a Vitinha e Mbappé, i ragazzi di Galtier dilapidano il vantaggio e cedono il passo agli avversari, vittoriosi con un clamoroso 3-2. Salutano con l’amaro in bocca Sergio Ramos e Messi. SportFace.