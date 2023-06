Hater attacca Oriana Marzoli dopo la rottura con Daniele Dal Moro | “Ecco cosa faceva” – VIDEO

Leggi su blogtivvu

(Di sabato 3 giugno 2023)ha partecipato ad un evento al Twiga Beach Club insieme agli ex colleghi del Grande Fratello Vip, tra cui le sue amiche Giaele De Donà e Micol Incorvaia.lacon: “laconDal, in tanti hanno incominciato a spettegolare sulle... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.