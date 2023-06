Handanovic | «Inter | in 11 anni dalle stalle alle stelle! Contento»

(Di sabato 3 giugno 2023)è stato uno dei protagonisti in Torino-, l’ultima partita della Serie A 2022-2023 per la squadra di Inzaghi. Ecco le sue dichiarazioni rilasciate nella diretta diTV, dopo essere entrato nella top-10 di presenze. PRIMATISTA – Samiranalizza il percorso che lo ha portato a Torino-: «Undicidi? Diciamostelle. Ho vissutodifficili all’inizio, sonoche l’sia tornata dove merita di stare. Aspettiamo la partita di sabato con ansia, siamo contenti. Per la top-10 sono felice, si è fatta tanta strada. Una partita su tutte? Difficile. Ora non c’è da gestire ...

C'E' Dopo il 90' ha parlato anche il portiere sloveno: "Volevamo finire bene - ha ... Leggi anche L'risponde al City e vince con un gol di Brozovic. Toro, sfuma l'ottavo posto LIVE ...Commenta per primo Protagonista in Torino -, la sua ultima gara in nerazzurro della stagione, Samirha parlato ai colleghi di Dazn : ' La finale di Istanbul è l'esame più difficile della carriera di un calciatore perché è il ...TORINO - L'chiude il campionato, superando in trasferta il Torino per 1 - 0. Il modo migliore per ... con Singo che incorna dopo un corner calciato dalla destra e impegnandoin tuffo. ...

Il portiere dell’Inter Samir Handanovic a Dazn non si è sbilanciato sul suo futuro: “Non lo so, c’è ancora una settimana per lavorare e pensare alla partita. Poi si pensa alle cose personali. Non lo ...Le prime occasioni arrivano dai piedi di Miranchuk da una parte e Lautaro Martinez dall'altra, quindi è Ricci a spaventare Handanovic con palla però a lato. Nel prosieguo del primo tempo si fa ...