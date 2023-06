Hamsik lascia il calcio | il saluto di Lavezzi è commovente

(Di sabato 3 giugno 2023) Questa sera Marekha detto ufficialmente addio algiocato. Annunciato qualche giorno fa in conferenza stampa, l’ex capitano del Napoli ha deciso di giocare l’ultima partita della sua vita con la maglia del Trabzonspor, di fronte al proprio pubblico. Contro l’Alanyaspor,ha segnato anche l’ultimo gol della sua carriera con undi rigore. Ilal pubblico turco è stato molto emozionante anche per un calciatore dal “cuore duro” come lo slovacco che, però, è stato amato incodizionatamente da tutti.saluta: “Un onore aver giocato con te” Ezequielha salutato e ringraziato Marekper gli anni trascorsi insieme e per il “suo” ...

Hamsik annuncia il ritiro: "Avventura meravigliosa, grazie a tutti" Sky Sport

