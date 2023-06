Gundogan trascina il Manchester City | sul futuro | 'Non ho ancora deciso'

Commenta per primo Grande protagonista oggi nella finalissima di FA Cup vinta dal Manchester City nei confronti dei cugini del Manchester United (2 - 1 il finale), Ikayha parlato anche del suo futuro: 'Nulla è ancora deciso - la dichiarazione del tedesco in scadenza con i Citizens il prossimo 30 giugno - . Mi sento molto apprezzato ed è per questo che sono ...Commenta per primo Grande protagonista oggi nella finalissima di FA Cup vinta dal Manchester City nei confronti dei cugini del Manchester United (2 - 1 il finale), Ikayha parlato anche del suo futuro: 'Nulla è ancora deciso - la dichiarazione del tedesco in scadenza con i Citizens il prossimo 30 giugno - . Mi sento molto apprezzato ed è per questo che sono ...

Gundogan trascina il Manchester City e Guardiola lo coccola Sportpress24.com

I rivali dell’Inter nella finale di Champions League dopo il campionato vincono anche l’Fa Cup: Manchester City contro lo United trascinato da una doppietta di Gundogan ...I padroni di casa portano avanti il filotto di vittorie consecutive, decisiva la doppietta… Rodrigo in gol contro il Manchester City, l’attaccante del Leeds ha accorciato le distanze appena 1' dopo il ...