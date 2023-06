(Di sabato 3 giugno 2023) Nome nuovo per il mercato del Milan. Secondo Tuttosport, i rossoneri ci provano col il centrocampista tedesco Ikay(classe 1990 ex...

Commentaprimo Nome nuovoil mercato del Milan. Secondo Tuttosport , i rossoneri ci provano col il centrocampista tedesco Ikay(classe 1990 ex Borussia Dortmund), in scadenza di contratto col Manchester City.Lo United vuole vincere anchedifendere il primato della squadra di Ferguson , l'unica inglese ... Ortega; Walker, Ruben Dias, Akanji; Stones, Rodri; Bernardo Silva, De Bruyne,, Grealish; ...Il Milan è alla ricerca di rinforziil centrocampo e dopo aver chiusoKamada, ora pensano acome regaloPioli Il Milan è alla ricerca di rinforziil centrocampo e dopo aver chiusoKamada, ora pensano acome regaloPioli. Secondo quanto riportato dal Corriere ...

Gundogan per il Milan! | Mercato | Calciomercato.com Calciomercato.com

Secondo quanto riportato dal "Corriere dello Sport" il "Diavolo" si sarebbe iscritto alla corsa per Ilkay Gundogan, che andrà in scadenza di contratto con il Manchester City al termine della stagione.I rossoneri cercano rinforzi in ogni reparto del campo per provare a innalzare la qualità della rosa: la suggestione Ilkay Gundogan andrebbe senza dubbio in questo senso.