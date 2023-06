Gundogan in 13 secondi | il gol più veloce iin una finale dell' Fa Cup

(Di sabato 3 giugno 2023) AGI - Ilkayha battuto il record per il gol piùin unadi Fa Cup: il centrocampista turco ha portato il Manchester City nel derby con lo United dopo appena 13, con un gran tiro al volo da fuori area che ha battuto David De Gea. Il precedente primato apparteneva a Louis Saha'Everton in gol contro il Chelsea dopo 25nelladel 2009 (alla fine però prevalse il club londinese con le reti di Drogba e Lampard). Saha aveva battuto a sua volta il record di un italiano, Roberto Di Matteo, che nel 1996-1997 era andato a segno contro il Middlesbrough dopo 43, aprendo la strada al trionfo dei Blues per 2-0. In Premier League il gol piùfu realizzato dopo 7,69 ...

Guardiola alla caccia del secondo trofeo stagionale dopo la Premier League conquistata in rimonta. La strada per il Triplete degli Sky Blues, insomma, passa da Wembley. Anche per Ten Hag, però, è la c ...