Guardiola | «Tempo per preparare la finale con l’Inter! Istanbul…»

(Di sabato 3 giugno 2023)dopo la vittoria dell'FA Cup contro il Manchester United, in una breve intervista a Mundo Deportivo ha parlato anche dellacontro l'Inter. VERSO LA– Pepha parlato in breve della prossima sfida, quella di Champions League contro l'Inter: «Abbiamo tre o quattro allenamenti per prepararci prima di affrontare l'Inter. Giovedì, invece, andremo a Istanbul».

Manchester City-Manchester United 2-1: Gundogan regala anche la FA Cup a Guardiola, Inter avvisata Eurosport IT

L'allenatore del City ha parlato dopo il trionfo di Wembley e in vista della finale di Champions a Istanbul: "Sappiamo che dobbiamo vincere" ...Leggi su Sky Sport l'articolo Manchester City, Guardiola ora punta l'Inter: 'Dopo questa vittoria pensiamo al Treble' ...