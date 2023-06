Guardiola in lacrime | 'Ora possiamo pensare al Triplete Ho passato un giorno e mezzo a vedere partite dell'Inter'

Poi è arrivata la sfilza dei predicatori a senso unico: da Marchisio apassando per ... che lo è perché non si allinea al pensiero comune di una società e di un Paese che accetta solo...Edoardo, il 10 giugno, sarà anche a Istanbul Lo ricordate tutti vero Quel ragazzo incon ... a Istanbul, contro il Manchestr City di Pep. Edoardo ci sarà, ora come allora, e noi di ...Pochi minuti prima era toccato a Jordi Alba, sfilato inverso la panchina al momento della ... con Pep, con Luis Enrique, in misura minore con Ernesto Valverde. Xavi è più culè dei ...

Guardiola in lacrime: 'Ora possiamo pensare al Triplete. Ho passato ... Calciomercato.com

Il Manchester City è a un solo titolo dal realizzare il primo Triplete della propria storia. Dopo la Premier League, conquistata a fatica nel duello contro l’Arsenal, gli Sky Blues hanno posto la seco ...È diventato uno dei simboli del Triplete, sugli spalri in lacrime con una macchina fotografica. Edoardo, il 10 giugno, sarà anche a Istanbul ...