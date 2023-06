Guardiola | “Gundogan sa cosa penso | confido nel lavoro del nostro ds”

... e non meno indispettito era, diventato poi una furia quando il Var non è intervenuto sull'arbitro per rivedere un fallo in area su De Bruyne. Il protagonista del match è stato, ...Commenta per primo Il Manchester City corre ai ripari. Al termine della stagioneperderà a parametro zero quasi sicuramente Ilkay, nel mirino del Barcellona. Secondo quanto riporta 90Min, i Citizens ripiegheranno sul centrocampista del Chelsea Mateo Kovacic ma i ...Doppietta die i campioni d'Inghilterra vincono il secondo titolo dopo il campionato Londra, 3 giu. Secondo trofeo stagionale per il Manchester City di Pepche dopo la Premier League vince anche ...

Guardiola non vuole l'addio a zero di Gundogan: "Il nostro ds ci sta lavorando" Milan News

Con la doppietta al Manchester United nella finale di FA Cup, Ilkay Gundogan è l'eroe di giornata in casa Manchester City. È il tedesco - accostato di recente al Milan - ad aver regalato coppa a Pep ...(ANSA) - ROMA, 03 GIU - Il Manchester City ha vinto la Fa Cup battendo 2-1 il Manchester United a Wembley, con una doppietta del tedesco Ilkay Gundogan. La squadra di Pep Guardiola, dopo aver vinto la ...