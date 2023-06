(Di sabato 3 giugno 2023)ed Akkodis ASP festeggiano la pole-position al termine delledella 1000km del, seconda tappa del Fanatec GT World ChallengePowered by AWS Endurance Cup. Timur Boguslavskiy/Raffaele Marciello/Jules Gounon #88 svettano contro il cronometro grazie ad una Q3 perfetta, abili ad abbattere il riferimento di Luca Stolz/Maro Engel/Fabian Schiller (-AMG Team Al Manar #777). Ferrari agguanta la terza posizione con Nicklas Nielsen/Alessio Rovera/Robert Shwartzman #51, AF Corse precede al termine di una qualifica particolarmente interessante Mattia Drudi/o Feller/Dennis Marschall ( Tresor Orange 1 #40/Audi) e Davide Rigon/Antonio Fuoco/Daniel Serra (AF Corse – Francorchamps Motors/Ferrari #71), presenti nell’ordine nella ...

Al circuito Paul Ricard di Le Castellet il Dottore pronto al round 3 del Fanatec: 'Le prime prove non sono andate benissimo, dobbiamo lavorare sul bilanciamento, ma qui la nostra macchina è abbastanza competitiva. Lo abbiamo già visto nei test. Speriamo che sia ......Nel prossimo fine settimana Rovera prenderà parte alla seconda tappa del GT World Challenge,... (Foto in alto di Kappae/Marco Losi) La gara delè prevista sul tracciato di Le Castellet e ...È infatti la domenica delle sorprese e della storia, dove Valentino Rossi ha chiuso secondo in gara 2 firmando il primo podio storico della sua carriera nel. Una gara granitica, senza errori e ...

GTWC Europe, qualifiche Paul Ricard: Mercedes al top, 20mo posto per Valentino Rossi OA Sport

Il podio di Brands Hatch ha galvanizzato Valentino Rossi in vista della 1000 Km del Paul Ricard, secondo evento stagionale dell'Endurance Cup del GT World Challenge e terzo del 2023 nella serie di SRO ...