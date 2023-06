Griglia di partenza F1 | GP Spagna 2023 | Verstappen in pole | Sainz in prima fila | penultimo Leclerc!

Leggi su oasport

(Di sabato 3 giugno 2023) Oggi sono andate in scena le qualifiche del GP di, settima tappa del Mondiale F1 che si disputa a Barcellona sul circuito del Montmelò. I piloti si sono fronteggiati a viso aperto per la conquista dellaposition e si è definita ladiper la gara di domenica. Tra l’altro gli uomini al volante hanno dovuto fare i conti con condizioni meteo particolari, visto che l’asfalto si è asciugato progressivamente nel corso della sessione. Maxha conquistato laposition del GP di. Il Campione del Mondo ha timbrato un eccellente 1:12.272 e scatterà al palo nel Gran Premio di domani. Time attack perfetto per l’olandese al volante della Red Bull, indubbiamente il grande favorito della vigilia. Carlosè riuscito ...