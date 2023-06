Grande successo per la prima tappa ad Alessandria del Roadshow Innovazione Piemonte targato ANGI

(Di sabato 3 giugno 2023) Straordinariodi pubblico e di contenuti lanella città dideltargata– Associazione Nazionale Giovani Innovatori in collaborazione con gli Uffici del Parlamento Europeo in Italia, la Regione, il CSIe con l’alto patrocinio del Comune di. Un percorso che punta a valorizzare le competenze, a divulgare i temi del digitale, a creare connessioni tra i diversi stakeholder del mondoe a sostenere l’ecosistema delle imprese e del territoriose connettendolo con le migliori eccellenze e best practise dell’ecosistema paese. “Siamo lieti del ...

Il processo Antifa Ost è stato poi il più" del SOKO Linx, una sezione speciale della polizia istituita nel 2019 che lavora e si concentra sui cosiddetti reati commessi da movimenti ...All'epoca, il film divenne il piùdel cinema francese, relegando il leggendario 'Tre uomini in fuga' (1966) di Gérard Oury al secondo posto; questo record è stato poi battuto da "Giù ...Ma guardiamo nel dettaglio come ènell'ultimo periodo in Italia. Se al Nord, all'... a Forino, hanno allagato il paese in poche ore con una caduta di 78,4 millimetri di pioggia;...

Grande successo al Cus per il primo torneo di rugby riservato alle scuole medie LA NAZIONE

Edoardo Tavassi: "La convivenza è la prova del nove, al Grande Fratello Vip l’abbiamo già testata ma vediamo la vita reale".All'epoca, il film divenne il più grande successo del cinema francese, relegando il leggendario 'Tre uomini in fuga' (1966) di Gérard Oury al secondo posto; questo record è stato poi battuto da "Giù ...