Gp Spagna | Verstappen | la mia Red Bull andava sui binari

Pole di sorprese a Barcellona, tranne una: Maxnon lo batte nessuno . L'olandese mette la Red Bull davanti a tutti nelle strane qualifiche catalane caratterizzate dall'umidità della pioggia del mattino e da tante incertezze. Per il ...La griglia di partenza del Gp didi F1: 1. Max(Red Bull) 2. Carlos Sainz (Ferrari) 3. Lando Norris (McLaren) 4. Pierre Gasly (Alpine) 5. Lewis Hamilton (Mercedes) 6. Lance Stroll (Aston Martin) 7. Esteban Ocon (...Nella qualifica del Gran Premio dinon sono mancati i colpi di scena. Charles Leclerc dovrà rimontare dalla 19esima posizione. ... Maxha registrato il suo miglior tempo in 1:12.272. Il ...

Gp Spagna, Verstappen domina le prove libere. Ferrari, segnali incoraggianti dai nuovi aggiornamenti la Repubblica

Tanti colpi di scena e due scuderia dalal doppia faccia nelle qualifiche del GP di Barcellona. Red Bull e Ferrari infatti sorridono a metà: per la pole di verstappen, c'è Perez 11°, e per il secondo p ...La Red Bull di Max Verstappen conquista la pole position in 1.12,272, anche nel Gp di Spagna di F1. Ferrari dalle due facce con l’ottimo secondo posto di Carlos Sainz e solo il 19esimo di Charles Lecl ...