GP Spagna | Qualifiche F1 | Verstappen in pole | Sainz è secondo!

(Di sabato 3 giugno 2023) Anche la griglia di partenza della gara di domani è stata scritta, finalmente. Manca un solo, importante, appuntamento in terra catalana prima di abbassare il sipario su questo lungo weekend di Barcellona. Il GPha mandato in pista ledi F1 che, come da consuetudine, si sono snodate in tre round estremamente combattuti: laposition è stata staccata dalla Red Bull (strano, vero?) di Maxche ha fatto segnare il miglior tempo di questa sessione del sabato. Ferrari dal doppio volto: il lato sorridente ha le fattezze di Carlosche ha piazzato la sua vettura al secondo posto, mentre il lato negativo è interpretato da Charles Leclerc, diciannovesimo nella Q1. Terzo Lando Norris su McLaren, autore di una grande prestazione. Quarto Pierre Gasly su Alpine, quinto Lewis ...

Un sabato così deludente era difficile immaginarlo. Charles Leclerc escluso con il 19° tempo nel corso delledel GP di, una delusione pazzesca per una Ferrari che a Barcellona si presentava con tanti aggiornamenti sulla SF - 23. Un Q1 talmente difficile che il monegasco può solo immaginare ...Un Charles Leclerc affranto dopo leda dimenticare nel Gp didove partirà penultimo. "Qualcosa - aggiunge il pilota monegasco della Ferrari - non andava di sicuro" . 3 giugno 2023Il pilota della Ferrari Charles Leclerc, eliminato nel Q1 delledel GP didopo aver faticato per tenere in pista la SF - 23. Per il ferrarista una sessione da incubo, con problemi ...

Formula 1, GP Spagna le qualifiche in diretta live da Barcellona. Libere 3 a Verstappen Sky Sport

Si chiudono le qualifiche del GP di Spagna, settimo round del campionato di Formula 1 2023. Giratela come vi pare: la pole position è sempre di Max Verstappen, straordinariamente dominante, anche se ...Nella qualifica del Gran Premio di Spagna non sono mancati i colpi di scena. Charles Leclerc dovrà rimontare dalla 19esima posizione. Il monegasco ha lamentato mancanza di feeling alla macchina e sper ...