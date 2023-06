Gp Spagna | pole position per Verstappen davanti a Sainz e Norris

(Di sabato 3 giugno 2023) AGI -per Maxnel Gp di, tappa del Mondiale di Formula 1 che andrà in scena sul Circuit de Barcelona-Catalunya. Il pilota olandese della Red Bull, campione del mondo in carica e leader della classifica iridata, ha timbrato il miglior crono delle qualifiche in 1'12"272, precedendo di 0"462 la Ferrari dello spagnolo Carlos, anch'egli dunque in prima fila. Terza piazza per la McLaren del britannico Lando(+0"520)all'Alpine del francese Pierre Gasly (+0"544).No.24 for Max#SpanishGP #F1 pic.twitter.com/eRHFLJLuq3 — Formula 1 (@F1) June 3, 2023 Quinta la Mercedes del britannico Lewis Hamilton (+0"546), poi l'Aston Martin del canadese Lance Stroll (+0"722), ...

