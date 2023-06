GP Misano | SBK Superpole | Bautista davanti a Toprak

(Di sabato 3 giugno 2023) Si é da poco conclusa ladel Gran Premio didi Superbike con una gara assolutamente di alto livello. Razgatlioglu esi sono contesi la leadership fino all’ultimo, regalando spettacolo. Alla fine a spuntarla é stato lo spagnolo con il miglior tempo di 1’33?017. Terza piazza per Rinaldi che si conferma dopo le belle prove di ieri. Andiamo dunque a vedere tutti i risultati delladi SBK del GP di, che hanno garantito la griglia di partenza in vista di gara 1. GP, SBK: i risultati (Credit foto – WorldSBK)A. Aruba.it Racing–Ducati 1:33.017 2. Razgatlioglu T. Pata Yamaha with Brixx +0.165 3. Rinaldi M. R. Aruba.it Racing–Ducati +0.249 4. Petrucci D. Barni Racing Team ...

...di una campagna di comunicazione che partirà dall'"Emilia - Romagna Round" die proseguirà e si alimenterà lungo tutta l'estate nei grandi eventi del motorsport in Italia, dal Worlda ...Quinto appuntamento del Mondiale al Marco Simoncelli World Circuit. Bautista si presenta da grande ...Pirelli celebra ai 20 anni di presenza nel Campionato Mondiale FIM Superbike. In occasione della quinta tappa del World, Pirelli celebrerà i 20 anni come Fornitore Unico di Pneumatici per ...

Lorenzo Mauri è vicino a realizzare quello che sembrava inizialmente solo un sogno: schierare due moto nel WorldSBK 2024. Per scegliere i piloti verranno organizzate alcune giornate di test a Misano ...I risultati della sessione sul circuito di Misano: tempi record prima della bandiera rossa per il problema occorso a Ruiu ...