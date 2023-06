Gosens | «Finale di Champions League un sogno! Lì per vincere»

(Di sabato 3 giugno 2023) Robinha parlato ai microfoni di Sky Sport nel post-partita di Torino-Inter, match terminato sul punteggio di 0-1. Queste le parole dell’esterno” CARICA – Queste le parole di: «Voto al campionato? Una stagione complessa con un mondiale in mezzo. Abbiamo sofferto per un periodo in cui non sono arrivati i risultati. Ma siamo usciti alla grande se guardi il rendimento degli ultimi tre mesi. Sono orgoglioso di far parte di questa squadra, ci siamo sempre detti le cose in faccia come uomini. Abbiamo conqustato due coppe, siamo indi, se la Lazio sbaglia possiamo anche arrivare secondi. È stato un campionato complesso con tante soddisfazioni.col Manchester City? Stiamo vivendo un sogno, ladella...

... in attesa del 10 giugno quando scenderanno in campo nelladi Champions League contro il ... qualità aggiuntiva nel 2° tempo)5,5 Con Singo deve limitare al minimo le proiezioni offensive,...5,5: Soffre le sgroppate di Singo, che lo costringe spesso bloccato sulla linea difensiva. ... Nel, non è precisissimo nel servire Lukaku in ripartenza, che chiude lui calciando sul palo. ...Nel secondo tempo forcingdei granata che però non produce nulla di concreto, un palo invece ... Dumfries 6, Gagliardini 6, Brozovic 7, Calhanoglu 6 (10 st Barella 6),5.5 (28 st ...

"Questa vittoria serviva per prendere fiducia in vista di Istanbul. Abbiamo fatto un ottimo allenamento perche' negli ultimi 20 minuti abbiamo ..."