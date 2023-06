Golden Gala | Ceccarelli fa 10”13 nei 100 metri | “Non esagero… mi sono venuti i brividi”

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 3 giugno 2023) Firenze – Voleva testarsi nei 100il campione europeo indoor dei 60 Samuelee la possibilità è arrivata in casa e davanti al pubblico di Firenze del. L’Azzurro ha tagliato il traguardo con 10”13 nel crono e nelle gambe con il quarto posto e prima di Blake. Un buon tempo con record personale siglato e con vento nullo. A margine della gara vinta da Fred Kerley con 9”94,ha detto: “Non esagero, mifin dall’ingresso in pista. Certo, immaginavo di provare forti emozioni ma a questo livello devo dire che il pubblico si è davvero superato”. “Ero consapevole di gareggiare in un Meeting di altissimo livello e poteva sembrare un esordio rischioso sulla distanza, soprattutto a livello psicologico, – ha ...