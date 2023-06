Gli ultimi messaggi in chat tra Giulia Tramontano e Impagnatiello

Leggi su agi

(Di sabato 3 giugno 2023) AGI - "Ma che madre sei!!!!! Ma te lo chiedi". È quanto scrive pero Alessandroalla compagna, incinta di 7 mesi, il pomeriggio del 25 maggio, due prima di quello in cui ucciderà la ragazza. "Accetta la mia decisione e chiudiamo discorso. Non voglio altre discussioni, frustrazioni, ansie e rabbia continua, lasciami stare. Non sono felice e vorrei ritrovare la mia tranquillità. Basta", dicequalche minuto prima. E ancora: "Condividiamo una casa finché sarà necessario". LaWhatsapp traè agli atti dell'inchiesta per l'omicidio pluriaggravato, soppressione di cadavere e interruzione di gravidanza non consensuale. "Io non voglio più combattere e vivere una vita non soddisfatta al ...