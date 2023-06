Gli impatti militari dell’Intelligenza Artificiale L’analisi di Carlo Jean

Leggi su formiche

(Di sabato 3 giugno 2023) Primo di due approfondimenti Due recenti interessanti saggi hanno attirato l’attenzione in Italia sulle realtà, le prospettive e le conseguenze(IA): quello di Bernabè e Gaggi (“Profeti, Oligarchi e spie” – Feltrinelli) che ne pone in particolare rilievo i rischi e le potenziali distorsioni per le democrazie, e quello di Savona e Vanorio (“Geopolitica dell’Infosfera” – Rubbettino), che ne approfondisce in particolare l’impatto economico e finanziario (ma anche l’importanza del dominio del metaverso sull’ordine mondiale). Savona e Vanorio uest’Il secondo mettono in particolare evidenza due fatti. Primo, lo sviluppo dell’IA ha, a differenza di quello delle altre tecnologie, effetti “generativi” trasversali in campo sia hard che soft. Secondo, l’IA non solo supera la tradizionale contrapposizione fra Stato e mercato, ma ne ...