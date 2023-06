Gli danno 10 milioni | poverino | Pio e Amedeo sotterrano Fazio su Rai 1

(Di sabato 3 giugno 2023) Pio enon si smentiscono mai, e ci hanno dato dentro negli ultimi giorni con due personalità molto discusse del momento. Del resto, bisogna aspettarselo da due comici che sono in grado di mettere in imbarazzo chiunque. La loro dote più evidente, però, resta quella di ottenere, con ogni loro programma televisivo, un gran numero di ascolti che va sempre di pari passo con il gran numero di critiche. Nonostante li abbiamo visti sempre sulle reti Mediaset, questa volta il duo pugliese sceglie il palco di Rai 1 per deridere Fabio. Gli irriverenti comici pugliesi, i più noti portavoce italiani del politicamente scorretto, sono infatti stati gli ospiti d'eccezione della concorrenza, al programma “Gigi-Uno come te”. Nel programma di Gigi D'Alessio, sono partiti con i riferimenti ad Amadeus, che nonostante le smentite a raffica è sempre dato ...

Sono scadenze, ovviamente, che non interesseranno tutti i contribuenti, tuttaviail senso ... Seguono i lombardi con 12.579 euro, i valdostani con 12.033 euro,emiliano - romagnoli con 11.537 ...... ed è bene che se ne capisca il valore per evitarne quel vilipendio a cui troppo spesso assistiamo:incivili che gettano rifiuti e sporcano la fonte creano un gravenon solo per le risorse ......ucciso il gatto e lei nella video fa vedere come al gatto non interessa niente di ciò che... 23 mila mi piace e centinaia di commenti : " La gente non sa che i gattiniqualche colpo a volte, ...