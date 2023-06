Giulia Tramontano | saranno celebrati a Sant’Antimo i funerali della 29enne 

(Di sabato 3 giugno 2023), in provincia di Napoli, idi, la ventinovenne incinta di sette mesi uccisa dal compagno Alessandro Impagnatiello nella loro casa di Senago, nel Milanese. Il rito funebre avrà luogo nella cittadina dove vive la sua famiglia e doveè cresciuta.i L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Voleva depistare le indagini, sperava di farla franca. L'ultimo inganno di Alessandro Impagnatiello , l'uomo che ha confessato il femminicidio diincinta al settimo mese di suo figlio, è stato l'invio di un messaggio il 31 maggio sul cellulare della donna che sapeva di aver ucciso quattro giorni prima: 'Ho i giornalisti che mi ...Parole dure come pietre, che aggiungono dolore a dolore, a tutto lo strazio già provato finora da due intere famiglie distrutte. Con una lettera immaginaria scritta alla mamma, Thiago - il figlio che la 29enne portava in grembo (era al settimo mese di gravidanza), uccisa da Alessandro Impagnatiello sabato scorso a Senago (nel Milanese) - prende voce nelle ...Anche Michelle Hunziker interviene sul femminicidio di, 29 anni, incinta al settimo mese di gravidanza, uccisa dal fidanzato Alessandro Impagnatiello. Hunziker, da sempre in prima ...

Omicidio Giulia Tramontano, la sorella: "Sapeva del tradimento già a gennaio" TGCOM

Milano, 3 giu. (Adnkronos) – “Veramente prima ancora di far nascere un bambino tu vuoi già dividerci Vuoi farlo nascere con due genitori già separati Ma che madre sei!”. Così scriveva il 25 maggio s ...Che Giulia sapesse del tradimento è confermato anche da Chiara, la sorella della vittima, che aveva raccolto i suoi sfoghi. Sapeva da gennaio, ha detto Chiara "mi ha detto che non avrebbe perdonato ...