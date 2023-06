Giulia Tramontano | non abbiamo più parole Ma il movente è chiaro

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 3 giugno 2023) Non ci sono più, restiamo afone di fronte all’ennesimo atroce femminicidio, di fronte alla morte di, uccisa dal suo partner al settimo mese di gravidanza. Non ci sonoperché ormai su questa sopraffazione contro le donne si è detto tutto, se ne continua a parlare, si propongono studi, ricerche e risposte ad un problema che continua ad essere enorme, immenso e irrisolto: nel 2022 sono state 120 le donne uccise per femminicidio. Da anni predichiamo che ci vuole una vera effettiva educazione ai sentimenti, alla parità e che parta dai bambini in età prescolare, perché dopo sappiamo è troppo tardi, i modelli culturali sono già introiettati ed è difficile sradicarli. Da anni chiediamo che i centri antiviolenza siano messi nelle condizioni di svolgere il loro lavoro con risorse stabili e ...